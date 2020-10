Doelman Koopmans redt ADO met rake kopbal in bekerduel met Sparta

In de eerste helft had Sparta, met de afgelopen zomer overgekomen ADO-kopstukken Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in de gelederen, het beste van het spel. Met name Abdou Harroui manifesteerde zich nadrukkelijk met een schot op de paal, een schuiver voorlangs en een kopbal net naast. Denzell Gravenberch vond in de 40ste minuut met een streep in de winkelhaak wel het doel: 0-1.

Het enige treffen tussen twee eredivisieclubs van woensdag in de eerste ronde van de KNVB-beker is gewonnen door ADO Den Haag. Uitschakeling dreigde voor de thuisploeg, maar doelman Luuk Koopmans kopte diep in de extra tijd de 1-1 binnen, waarna ADO uiteindelijk vanaf de strafschopstip de winst pakte.

Na rust drong ADO meer en meer aan, maar Sparta-doelman Maduka Okoye stond paraat bij kansen voor Boy Kemper en Ravel Morrison. Op de kopbal van collega Koopmans in de laatste minuut van de extra tijd was hij echter kansloos. De inzet van de keeper, die even daarvoor Harroui van de 0-2 had gehouden, verdween in de bovenhoek: 1-1.

In de verlenging was ADO-speler Nikos Karelis het dichtst bij de beslissing. Eerst kopte hij in kansrijke positie naast en daarna redde Okoye op een van richting veranderd schot. In de strafschoppenserie was de Haagse ploeg vervolgens het koelbloedigst. Er werden geen missers geproduceerd, terwijl Sparta-aanvoerder Bart Vriends de lat trof.