Nazaat van SS'er bij onthulling struikelsteen: 'Wil het afsluiten'

De geschiedenis van zijn oom noemt hij confronterend: "Hij heeft drie mensen vermoord. Aan de andere kant, hij is in 1944 gedeserteerd en ondergedoken omdat hij dit niet wilde. Dat heeft bij zijn veroordeling meegespeeld, hij kreeg twintig jaar cel en geen levenslang of de doodstraf."

Later ging De Zwart in Duitsland wonen, waar zijn nazaat hem weleens opzocht: "Maar er werd thuis niet veel over gepraat. Mijn moeder had er heel veel verdriet van dat haar broer dit allemaal had gedaan."

Ook bij de familie van Robertus werd thuis niet gepraat over zijn dood, zegt een kleinzoon. "Het was voor mijn oma en de kinderen een heel pijnlijke zaak. Zo ging dat na de oorlog, ze moesten door. Maar later pas hoorden we meer over opa Kees. Dat het een hele sociale man was die in allerlei organisaties zat."

'Het is goed'

Tijdens de onthulling van de struikelsteen werden vandaag bloemen gelegd en foto's gemaakt. Ook ging de familie van Kees Robertus in gesprek met de nazaat van De Zwart.

Tot zijn opluchting bleek niemand boos op hem en werden geen verwijten gemaakt. "Het is goed, dank je wel dat je dit gedaan hebt", zei een nabestaande van Robertus terwijl hij de man de hand schudde.