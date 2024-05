Go Ahead nog niet zeker van play-off-ticket, zorgen om Fortuna-spits Sierhuis

Go Ahead Eagles heeft zijn ticket voor de play-offs om Europees voetbal nog niet in de knip. Op bezoek bij Fortuna Sittard kwam de club uit Deventer niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Er viel niet bijster veel te genieten in Sittard, ondanks aanvallende intenties van de thuisploeg. In de eerste helft stichtte Kaj Sierhuis wat gevaar met enkele schoten, al gingen de meeste pogingen naast en over het doel.

Namens Go Ahead kreeg Willum Willumsson een aardige kans, maar hij maakte het keeper Luuk Koopmans nauwelijks moeilijk maken. Ook na de rust waren er wel wat kansen, maar die waren niet aan de aanvallers besteed.

Blessure Sierhuis

In de slotfase raakte Sierhuis zo op het oog zwaar geblesseerd aan zijn knie. De spits, na de winterstop al zeven keer trefzeker, werd in tranen van het veld gedragen.