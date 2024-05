Willem II promoveert, Roda juicht te vroeg, FC Groningen leeft nog na late goal

In Kerkrade was Roda JC sterker dan Cambuur, maar werd er niet gescoord in de eerste helft. Met de ruststanden bij FC Dordrecht - Willem II (1-0), Roda JC - SC Cambuur (0-0) en Telstar - FC Groningen (1-0) was Willem II ondanks de achterstand virtueel zeker van promotie.

In de tweede helft slaagde Groningen er lang niet in het tij te keren en bleef Telstar de gevaarlijkste ploeg. In Kerkrade brak Sami Ouaissa in de 65ste minuut de ban. Hij kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en schoot raak in de korte hoek.

Extase bij Willem II én bij Groningen

Het was een belangrijke goal voor de Limburgers, die hiermee virtueel net als Willem II op 75 punten kwamen en, met FC Groningen virtueel op 71, zeker van promotie zouden zijn.

Willem II kwam steeds dichter bij de gelijkmaker tegen Dordrecht. Een schot van Ringo Meerveld werd gered door keeper Luca Plogman en in de 74ste minuut kregen de Tilburgers na een overtreding van Leo Seydoux op Rob Nizet een strafschop.