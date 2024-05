Oekraïne verzamelt traangasgranaten als bewijs inzet chemische wapens Rusland

Om te bewijzen dat Rusland chemische wapens inzet, verzamelen Oekraïense militairen gebruikte traangasgranaten. Militairen aan het front zeggen dat de wapens al sinds het begin van de oorlog worden gebruikt, maar dat Rusland ze de afgelopen maanden steeds meer inzet. Het Oekraïense leger heeft aan de NOS twee granaten laten zien die onlangs zouden zijn meegenomen uit de loopgraven.

Soldaat Dmytro (24) zegt aan het front in de Donbas al twee keer te zijn bestookt met dit soort traangasgranaten. De eerste keer was volgens hem laat in de avond eind februari toen ze schuilden in een loopgraaf. "We hoorden een granaat vallen, maar in plaats van een explosie daarna bleef het stil", zegt Dmytro. Kort daarna roken ze het gas, en zette zijn eenheid snel een gasmasker op. Maar Dmytro ademde wel een keer in. Hij werd direct kortademig, moest hoesten, zijn ogen gingen tranen en delen van zijn lichaam die niet beschermd waren met kleding, waaronder zijn gezicht, gingen branden.

Gisteren beschuldigde de VS Rusland ervan structureel chemische wapens te gebruiken. Het Russische leger zou onder meer het giftige chloorpicrine inzetten, een zwaar soort traangas waardoor slachtoffers moeite krijgen met ademen en branderige ogen kunnen krijgen. Washington leverde hiervoor geen bewijs. In de verklaring zei de VS ook dat Rusland regulier traangas gebruikt. Hoewel traangas wereldwijd veel wordt gebruikt door politie tijdens demonstraties, is het volgens het Verdrag chemische wapens verboden om het in te zetten in oorlogssituaties.