Hamas nog niet akkoord met staakt-het-vuren: 'Het kan zomaar een nee worden'

Dat Israël nog niet klaar is met de oorlog, is goed mogelijk, denkt Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de UvA. Want Israël heeft de oorlogsdoelen nog steeds niet gehaald: dat waren de vernietiging van Hamas en de terugkeer van de gegijzelden. "Hamas zal vast een flinke knauw toegebracht zijn", zegt Wallet. "Maar de beweging is niet op de knieën gebracht."

Patstelling

Het dreigende offensief in Rafah, dat Israël ziet als het laatste bolwerk van Hamas, is ook voor de internationale gemeenschap reden om haast te maken met een bestand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, noemde het voorstel aan Hamas deze week "buitengewoon genereus". "Daarmee zeggen de Amerikanen eigenlijk dat Hamas niet kan weigeren, dat de bal nu echt bij Hamas ligt", zegt Wagemakers.

Maar tegelijkertijd is het ook vanuit Israëlische zijde nog niet zeker dat er een staakt-het-vuren komt, zegt Wallet. "Er woedt een halve oorlog binnen het Israëlische kabinet: ultrarechtse partijen vinden dat de aanval op Rafah koste wat kost moet doorgaan. Anderen hebben het juist over de gegijzelden. Die twee oorlogsdoelen komen nu steeds meer tegenover elkaar te staan."

Al groeit de druk van de internationale gemeenschap, ziet Wallet. "We weten dat de VS op Egypte en Qatar veel druk uitoefenen om een bestand met Hamas te forceren. Het idee is dat het nú moet gebeuren. In het belang van Amerika en in het belang van bevolking in Gaza. De druk is groot."