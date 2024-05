Burgerwachten tegen migranten worden gevreesd in Zuid-Afrika

Een Mozambikaan met een klein marktstalletje in het township Soweto is bang voor de Zuid-Afrikanen in gele hesjes. Ze lopen door zijn wijk, vragen naar zijn verblijfsvergunning en nemen zonder te betalen chips en popcorn uit zijn kraampje mee. "Ik kan alleen maar mijn mond houden, weerstand bieden is te gevaarlijk."

De burgers in de gele hesjes maken deel uit van 'Operatie Dudula'. Dudula betekent terugdringen: het terugdringen van migranten. Op verschillende plekken in Zuid-Afrika hebben burgers zich onder die naam verenigd en patrouilleren ze door de straten van hun buurt.

"We willen zorgen voor veiligheid in onze wijk," vertelt de 34-jarige werkloze moeder Tshidi, die voorop loopt. "We zijn het zat dat oma's in onze wijk worden beroofd." Het is een groep van zo'n tien man, die op deze dag door de straten trekt.

Bekijk in de video hieronder hoe 'Operatie Dudula' te werk gaat: