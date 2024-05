Politie erkent fouten bij bescherming journalisten Sunneklaas

De politie heeft journalisten die vorig jaar verslag probeerden te doen van het Sunneklaasfeest op Ameland onvoldoende beschermd. "We hebben de persveiligheid daar toen onvoldoende weten te waarborgen", zegt Martin Sitalsing, politiechef van de eenheid Noord-Nederland.

Sitalsing heeft een verklaring verspreid ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid. Omrop Fryslân schrijft erover.

De politiechef noemt persvrijheid een belangrijk deel van de democratische rechtsstaat. Ook zegt hij dat politie ervoor moet zorgen dat journalisten hun werk zo veilig mogelijk moeten kunnen doen. "Op 5 december hebben we die daadkracht onvoldoende getoond en daar hebben we van te leren", concludeert de politiechef.

De politie was op de hoogte van de eventuele komst van journalisten naar het eiland voor Sunneklaas, dat een alternatief Sinterklaasfeest is waarbij bewoners van Ameland zich verkleden en maskers dragen. Tijdens het feest zijn "buitenstaanders", oftewel vastelanders, in principe niet welkom.

Belaagd en achtervolgd

De politie was zich bewust van de risico's, maar agenten waren al weg voor de boot met PowNed-journalisten aankwam. Eilandbewoners belaagden en achtervolgden de journalisten in hun auto.

Daar zegt de politie van te hebben geleerd. "Terugkijkend hadden we de journalisten van PowNed beter moeten beschermen en begrijpen we ook dat aspecten van ons optreden die avond niet neutraal op de betrokkenen zijn overgekomen. Dat had anders gemoeten", zegt Sitalsing.

Persvrijheid

Vandaag, op de Internationale Dag van de Persvrijheid, werd bekend dat de persvrijheid in Nederland stabiel is. Op de ranglijst met 180 landen is Nederland twee plekken gestegen, van plek 6 naar 4.

Toch deden journalisten bij de Nederlandse organisatie PersVeilig 218 keer een melding van een incident. In de meeste gevallen ging het om een bedreiging. Het Persvrijheidsfonds noemt de belaging van journalisten tijdens Sunneklaas daarbij als voorbeeld.

PowNed deed na de belaging aangifte en diende een klacht in bij de politie.