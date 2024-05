Verstappen ondanks foutje in snelle ronde naar poleposition voor sprintrace Miami

Max Verstappen start de sprintrace in Miami zaterdag op poleposition. Ondanks een allesbehalve perfecte ronde in het laatste deel van de kwalificatie staat hij bovenaan de tijdenlijsten.

"Wat is er met de anderen gebeurd, mijn ronde was verschrikkelijk", zei Verstappen droog over de radio.

Rampdag Mercedes

Bij Mercedes is het een dag om snel te vergeten. George Russell en Lewis Hamilton lagen er al in de tweede sessie uit, met de elfde en twaalfde tijd. Bovendien onderzoekt de wedstrijdleiding een moment waarop de monteurs geen helm ophadden terwijl ze aan de auto van Hamilton werkten.

Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg verrasten juist door het derde deel te bereiken, waarin ze de vierde en tiende tijd neerzetten.