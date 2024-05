Steeds later zwanger: eerst relatie, huis en werk op orde, dan pas kinderen

"Als je de dertig passeert komen de vragen: 'heb je al kinderen? Wil je kinderen? Waarom heb je nog geen kinderen?'" zegt Zakia Bouhaulin, weddingplanner en host van het YouTubeprogramma Spot On, waarin ze elke week in gesprek gaat met vrouwen over uiteenlopende thema's. "En dat is ontzettend irritant en zelfs pijnlijk, als jij om welke reden dan ook niet of nog niet zwanger bent."

Europese vrouwen beginnen steeds later aan kinderen. De gemiddelde leeftijd ging de afgelopen tien jaar van 28,8 naar 29,7 jaar, bleek uit gegevens van het CBS en Eurostat. Vrouwen in Nederland zijn gemiddeld nog iets ouder als ze voor het eerst bevallen: hier was in 2023 de gemiddelde leeftijd 30,3 jaar.

Niet erg bewust

Biologisch gezien is het eigenlijk het beste voor je kansen om voor je dertigste een eerste kind te krijgen, zegt fertiliteitsarts Grada van den Dool. Dat we steeds ouder zwanger worden is volgens haar daarom niet per se goed nieuws. "Maar weinig mensen realiseren zich dat je na je veertigste per cyclus nog maar 5 procent kans hebt om zwanger te worden."

Ter vergelijking: als je begin 20 bent is die kans rond de 25 procent. Van den Dool komt in haar kliniek veel stellen tegen die zich daar niet erg bewust van zijn. "Het gaat ook geregeld om mannen die er nog niet aan toe waren. Het is belangrijk dat zij dit soort feiten ook kennen."

Dat betekent niet dat iedereen boven de 30 met een kinderwens zich nu zorgen moet maken. "Zeker tot je 35e is er nog niet zoveel aan de hand. Het probleem is alleen dat de eitjes, die vrouwen al vanaf hun geboorte bij zich dragen, steeds ouder worden." Ook neemt het aantal eitjes door de tijd heen af.

Dat heeft niet alleen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Omdat de eitjes ook sneller beschadigen neemt de kans op complicaties voor de baby bij vrouwen die de veertig naderen ook toe.

De rest van het vrouwenlijf kan daarentegen meer aan dan tot nu toe werd aangenomen. "We dachten vroeger dat de risico's van een zwangerschap voor vrouwen zelf na die leeftijd ook groter werden, maar dat blijkt toch niet zo te zijn."