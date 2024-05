Roeblev is na Griekspoor en Alcaraz ook Fritz de baas en staat in finale Madrid

Andrej Roeblev heeft beslag gelegd op een plaats in de finale van het masterstoernooi van Madrid. De als zevende geplaatste Rus, die in de achtste finales won van Tallon Griekspoor en in de kwartfinales van Carlos Alcaraz, was in de halve eindstrijd met 6-4, 6-3 te sterk voor de als dertiende geplaatste Taylor Fritz.

De Amerikaan Fritz zegevierde in vier van de vijf vorige confrontaties, maar de enige partij op gravel ging naar Roeblev. De Rus verloor in de halve finale direct zijn opslag, maar brak meteen terug en won bij 4-4 met acht punten op rij de eerste set.

Fritz spartelde in de tweede set nog wel tegen, maar een volgende versnelling van zijn opponent bij 2-2 werd hem te veel. Roeblev won en haalde zijn vijfde finale op een masterstoernooi. HIj won alleen in Monte Carlo vorig jaar.

Auger-Aliassime of Lehecka

De andere halve finale in Madrid gaat tussen de ongeplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime en de Tsjech Jirí Lehecka (30). Het graveltoernooi krijgt in ieder geval een nieuwe winnaar. De afgelopen twee jaar won Alcaraz, die kampt met een armblessure.