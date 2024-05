Muzic verrast Vollering in laatste loodzware klimmeters van zesde Vuelta-etappe

Demi Vollering leek voor de tweede dag op rij een ritzege in de Ronde van Spanje te pakken, totdat Évita Muzic nog voorbijkwam. De Franse FDJ-renster spurtte in de laatste meters van de loodzware slotklim naar La Laguna Negra langs Vollering. Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) finishte als derde.

Vollering (SD Worx-Protime) verstevigde wel haar leiding in het klassement, want haar grootste concurrenten om de rode trui, Riejanne Markus (Visma-Lease a Bike) en Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), kwamen 17 en 21 seconden later boven. Marianne Vos (Visma) won de enige tussensprint van de zesde etappe en breidde daarmee haar leiding in het puntenklassement uit.

Op zaterdag fietsen de rensters nog een vlakke etappe van 139 kilometer naar Sigüenza, waarna een dag later de beslissing valt in de slotetappe, de koninginnenrit van 89 kilometer met twee cols van de eerste categorie. Vollering heeft met nog twee etappes te gaan 56 seconden voorsprong op Longo Borghini en 1.14 op Markus.