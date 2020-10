Paris Saint-Germain wint nu wel in Champions League, maar verliest Neymar

De 28-jarige Spanjaard was al na bijna een halfuur spelen in het veld gekomen voor Neymar, die na ruim twintig minuten het wisselgebaar maakte en het veld moest verlaten met een blessure.

Daarvoor kende het duel voornamelijk schoten vanuit de tweede lijn, de echte kansen vielen pas in de tweede helft te noteren. Zoals nog geen minuut na rust, toen Pablo Sarabia een open kans vanaf zeven meter over schoot.

Moise Kean was de gevierde man aan Parijse zijde. De 20-jarige spits, vorig seizoen nog voornamelijk invaller bij Everton, kreeg het vertrouwen van trainer Thomas Tuchel en beloonde zijn basisplaats met twee goals.

Paris Saint-Germain heeft de vieze nasmaak van de eerste Champions League-wedstrijd van vorige week, toen in eigen huis met 1-2 werd verloren van Manchester United, weggespoeld. De Franse ploeg won in Istanbul met 2-0 van Basaksehir.

De Nederlandse verdediger Mitchel Bakker mocht nog even meedoen. Hij viel in de 88ste minuut in voor Layvin Kurzawa.