Hattrickheld Rashford schiet United naar zege, PSG wint en verliest Neymar

Of dat manager Ole Gunnar Solskjær had overgehaald of niet, de 23-jarige middenvelder stond tegen Leipzig aan de aftrap en zag na twintig minuten spelen hoe Mason Greenwood, ondanks een sterke geur van buitenspel, na een fraaie steekpass van Paul Pogba voor 1-0 zorgde.

Van de Beek vertrok deze zomer naar Old Trafford, maar moest vooralsnog genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Tegen PSG kreeg hij maar twee minuten en afgelopen weekend tegen Chelsea bleef hij de hele wedstrijd op de bank. Voor de fans aanleiding om via Twitter hun steun voor Van de Beek uit te spreken met de hashtag #freedonny .

Bij United was Marcus Rashford de grote man. De Engelsman, die zich afgelopen week opnieuw succesvol sterk maakte voor Engelse kinderen die in armoede leven, maakte een hattrick.

Manchester United heeft ook het tweede duel in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Na de 1-2 zege vorige week bij Paris Saint-Germain won de ploeg, met Donny van de Beek in de basis, woensdagavond met 5-0 thuis van RB Leipzig. PSG won eerder op de avond op bezoek bij Istanbul Basaksehir.

Direct daarna was Leipzig via Christopher Nkunku dicht bij de gelijkmaker, maar de Duitse ploeg bleef woensdagavond doelpuntloos. Bij United, dat in de drie eerdere thuiswedstrijden dit seizoen nog niet had gewonnen, werd Van de Beek in de 68ste minuut vervangen voor Bruno Fernandes.

Vanaf de bank zag de Oranje-international hoe Marcus Rashford er een kwartier voor tijd 2-0 van maakte, maar daar was wel het oordeel van de VAR voor nodig. De Engelse aanvaller werd afgevlagd voor buitenspel, maar de scheidsrechter liet het spel doorgaan en Rashford scoorde. Uiteindelijk bleek dat hij vanaf eigen helft vertrok.

Daarna tekende Rashford ook nog voor de derde en de vijfde treffer. In de tussentijd zorgde Anthony Martial uit een strafschop voor de 4-0 en kwam Justin Kluivert bij Leipzig binnen de lijnen.

Kean schiet PSG naar winst

In dezelfde poule zegevierde PSG na het verlies van vorige week tegen United nu wél. De Franse ploeg won in Istanbul met 2-0 van Basaksehir. Moise Kean was de gevierde man aan Parijse zijde.

De 20-jarige spits, vorig seizoen nog voornamelijk invaller bij Everton, kreeg het vertrouwen van trainer Thomas Tuchel en beloonde zijn basisplaats met twee goals. De eerste kopte Kean vogelvrij raak vanuit een hoekschop, de tweede maakte de Italiaan vanuit de draai.