Dodental door overstromingen Kenia opgelopen, vrees voor komende wervelstorm

Door de aanhoudende overstromingen is het dodental in Kenia gestegen naar minstens 200 mensen. Het land kampt sinds maart met zware regenval en overstromingen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt of worden vermist, tienduizenden zijn hun huis kwijt.

Ook wordt er gevreesd voor de komende wervelstorm Hidaya. Er wordt verwacht dat die meer regen, hoge golven en zware windstoten mee zal brengen naar de kustgebieden van het Oost-Afrikaanse land.

Door de extreme weersomstandigheden brak afgelopen maandag een dam door in Mai Mahiu. Zeker 52 mensen kwamen daardoor om het leven. Nog tientallen worden vermist.

Als voorzorgsmaatregel heeft president Ruto besloten om mensen rondom 178 andere dammen en waterreservoirs te laten evacueren door het leger. Deze week zouden de scholen ook weer opengaan, maar dat is uitgesteld naar volgende week.

Miljoenen vrijgemaakt

Volgens mensenrechtorganisatie Human Rights Watch was de overheid niet goed voorbereid op de overstromingen. In mei vorig jaar waarschuwde de Keniaanse meteorologische dienst al voor de zware regenval die het land zou treffen als gevolg van het weerfenomeen El Niño.

De overheid heeft daarna miljoenen vrijgemaakt voor een plan tegen het extreme weer, maar volgens de organisatie is het onduidelijk wat er met het geld is gebeurd en waren de autoriteiten traag met het nemen van maatregelen.

Vorig jaar kwamen al tientallen mensen om het leven door de overstromingen. Pas na 24 april stelde Ruto een team samen om te kijken welke maatregelen genomen moeten worden.

Daarmee schieten de autoriteiten tekort, vindt Human Rights Watch. "De Keniaanse overheid heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle mogelijke maatregelen zijn genomen om menselijk lijden als gevolg van de overstromingen te voorkomen."

Onvoorbereid

Ook oppositieleider Odinga vindt dat Kenia onvoorbereid was op de overstromingen en dat overheid te traag heeft gereageerd. "Ondanks de waarschuwing waren er geen noodplannen voorbereid. Daarom moeten we nu tegelijkertijd plannen, zoeken naar vermisten en mensen redden."