Webcammende visarend heeft eindelijk broedpartner: 'Hij bouwt, paart en baltst erop los'

Het lijkt erop dat het broedseizoen voor een van de visarenden in Nationaal Park De Biesbosch is gered. De arend '7TG', die sinds enkele jaren te volgen is via een livestream, kon lange tijd geen broedpartner vinden en had nog maar een paar weken om te slagen. Inmiddels lijkt het erop dat hij toch een vrouwtje heeft gevonden.

Zeven jaar op rij wist de vogel nakomelingen te verwekken in de Biesbosch. De laatste twee jaar lukte het niet, en twee weken geleden was het maar de vraag of het dit jaar wel zou lukken: zijn nest was ingenomen door ganzen en zijn vaste vrouwtje kwam niet meer terug uit het zuiden.

Daar kwam ook nog eens bij dat de klok begon te tikken: hij had nog een paar weken om een broedpartner te vinden. Een vrouwtje moet zo'n twee maanden broeden, daarna is het zomer en is de broedtijd weer voorbij.

Geen camera

Maar boswachter Harm Blom denkt dat het toch raak is. De visarend was al een paar keer gesignaleerd bij een ander nest in de Biesbosch, dat op een hoogspanningsmast. Daar was al een vrouwtje op gaan zitten en ook haar man was in de buurt. Volgens Blom flirtte '7TG' er lustig op los en heeft dat resultaat gehad: hij is nu samen met vrouwtje AH93.

"Er was sprake van wat machtswisselingen, maar inmiddels is de kogel door de kerk. Hij lijkt nu toch de nestlocatie in de hoogspanningsmast bemachtigd te hebben", zegt Blom. "Hij bouwt, paart en baltst er weer op los."

De twee lijken momenteel zelfs aan nageslacht te werken, zegt de boswachter. Nadeel is wel dat er bij het nieuwe nest van het stel geen camera staat, schrijft Rijnmond.

Vijf jongen

De livestream van het visarendnest is dag en nacht te volgen. In 2021 werden de beelden van Vogelbescherming Nederland en Beleef de Lente in totaal zo'n 1,6 miljoen keer bekeken. Dat jaar was voor het eerst rechtstreeks de geboorte van visarendkuikens te zien.

De Biesbosch is een belangrijk gebied voor de visarend. De beschermde vogel broedt sinds 2016 in het natuurgebied, meldt de Vogelbescherming. Vorig jaar waren er volgens Staatsbosbeheer vier broedparen en vlogen er in totaal vijf jongen uit.