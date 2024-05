China lanceert ruimtevaartuig om aan achterkant maan gruis te verzamelen

China heeft een maanlander gelanceerd die aan de achterkant van de maan gruis moet ophalen. Als die missie slaagt, is het een primeur. De Chang'e-6 werd aan het eind van de ochtend (Nederlandse tijd) met succes gelanceerd vanaf het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee. De missie zal 53 dagen duren.

De bedoeling is dat de maanlander terechtkomt in het Zuidpool-Aitken-bekken, een kilometers diepe krater met een diameter van zo'n 2500 kilometer. In dat gebied moet zo'n twee kilo aan maanstof en stenen worden verzameld. Wetenschappers hopen met de missie meer inzicht te krijgen in hoe de maan tot stand is gekomen.

De achterkant wordt ook wel de donkere kant van de maan genoemd, omdat die vanaf de aarde niet zichtbaar is. Het betekent niet dat er geen zonlicht komt. Aan die kant is de korst van de maan dikker en zijn er meer kraters.

Eerste landing op achterkant

China slaagde er in 2019 als eerste in om een ruimtevaartuig op de achterkant van de maan te krijgen. Ook hebben de Chinezen al eens gruis opgehaald van de maan, maar de combinatie is nieuw.

De maanmissies van de VS en Rusland gingen allemaal naar de voorkant van de maan. Dat is ook eenvoudiger: de communicatie met ruimtevaartuigen op de achterkant wordt bemoeilijkt doordat de maan ertussen zit. Met de Chinese maanlander kan worden gecommuniceerd dankzij een satelliet die aan de achterkant van de maan is gepositioneerd.

Onderzoeksstation in 2030

De missie is de volgende stap in de ambitieuze ruimtevaartplannen van Peking. Het doel van China is om voor 2030 astronauten op de maan te zetten en daar een onderzoeksstation te bouwen. Om dat voor te bereiden staan de komende jaren nog twee onbemande missies gepland.

China wil ook verder het heelal in. Het land is van plan om ruimtesondes naar Mars en Jupiter te sturen die daar monsters moeten verzamelen.

Het Chang'e-ruimtevaartprogramma werd opgezet in 2007 en is vernoemd naar de maangodin uit de Chinese mythologie.