Steeds minder seks in populaire films: 'Seksscènes verkleinen je markt'

In populaire films is steeds minder seks te zien. Dat blijkt uit onderzoek van film-databureau Stephen Follows in samenwerking met het Britse blad The Economist. Zo was er in 2023 bijna 40 procent minder seks te zien dan in 2000.

Voor het onderzoek zijn per jaar de 250 meest winstgevende internationale films bekeken. De daling is het grootst bij actiefilms en thrillers, en het minst bij romantische films.

Filmjournalist Hewdig van Driel weet wat daarbij een rol speelt. "De filmindustrie wordt een steeds globalere markt. Maar seksscènes verkleinen je markt. In Amerika kan je dan snel een publiek onder de dertien jaar niet meer bereiken, soms zelfs niet onder de achttien jaar."

Ze vindt het opvallend dat mannen in Marvel-films steeds meer een perfect lichaam moeten hebben - ze zijn vaak zonder T-shirt in beeld. "Iedereen is in de film bezig met het krijgen van een perfect lichaam, maar ze doen er vervolgens niet zoveel mee."

Platonische relaties

Toch denkt Van Driel dat er een kentering gaande is. "We zaten inderdaad in een wat conservatievere tijd, maar het succes van de goed ontvangen film Poor Things laat een verandering zien." De film won vier Oscars en bevat veel expliciete seksscènes. Van Driel: "Ik denk: seks is terug."

Toch lijkt ook generatie Z minder interesse te hebben in expliciete seksscènes. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA). Daarin staat dat jongeren minder seks willen zien en meer verhaallijnen die lijken op hun eigen leven; een leven met meer platonische relaties en minder focus op romantiek.

Nederlandse films

Het onderzoek van Stephen Follows focuste zich op de grootste internationale films, maar in Nederlandse films heeft altijd veel seks gezeten. Filmjournaliste Van Driel: "Ik heb niet het idee dat dat de afgelopen twintig jaar zo verschoven is, maar dat er in films nog steeds ouderwets vaak veel seks voorkomt."