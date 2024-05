Hoe AI verkiezingen beïnvloedt

We hebben onze serie Ophef weer nieuw leven ingeblazen. We zoomen in op kunstmatige intelligentie (AI) en de invloed die dat dit jaar heeft bij de vele verkiezingen wereldwijd. We gaan naar Indonesië waar chatbots en deepfake audio-opnames een rol speelden bij de presidentsverkiezingen.

We praten erover in de studio met Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).