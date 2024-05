Slot nog altijd vol vertrouwen dat het rondkomt met Liverpool

De pers trof een zeer goedgemutste Slot tijdens het persmoment in De Kuip. Een journalist maakte een opmerking over het gebruinde gezicht van de trainer. "Ja, mooi kleurtje, hè? Goed weer in Engeland! O nee, toch niet."

Zo zinspeelde hij grappend op een bezoek aan Liverpool. "Ik ben in mijn leven meerdere keren in Engeland geweest. Maar de afgelopen dagen niet. Nee, dan was ik ook niet zo bruin geweest. Ik ben in Italië geweest met mijn dochter. Dat was heel leuk."

Gunst

Slot gaf vorige week vrijdag ook al aan dat hij verwachtte dat de deal op korte termijn in kannen en kruiken zou zijn. "Ik denk dat er al een heel goed bod is gedaan. In het verleden is andere stafleden van mij ook een mooie stap gegund. Nu vraag ik echt niet om een gunst, hoor, als je ziet wat voor bedragen er neergelegd worden."

Klopp liet diezelfde dag weten dat hij in Slot een goede opvolger zou zien. "Als hij het wordt, is dat een goede keuze", zei de Duitser op een persconferentie. "Ik vind het mooi hoe hij zijn team laat spelen."