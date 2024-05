'HagaZiekenhuis ontslaat vijf medewerkers na medicijndiefstal'

Vijf verpleegkundigen op de verloskundeafdeling van het HagaZiekenhuis in Den Haag zijn op staande voet ontslagen, nadat ze medicijnen gestolen zouden hebben. Dat meldt zorgwebsite Skipr, een van de grootste nieuwswebsites in de zorg. Ook zijn er nog zeker vijf verpleegkundigen opgestapt na onvrede over het plaatsen van verborgen camera's.

Het ziekenhuis kan de berichtgeving niet bevestigen, omdat zij "vanwege privacy geen uitspraken over individuele zaken doen", meldt een woordvoerder. Wel is het ziekenhuis sinds begin dit jaar hard op zoek naar nieuwe mensen voor de verloskundeafdeling.

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer meldt aan Skipr dat er inderdaad "een situatie is geweest op de afdeling verloskunde, die hiermee overeenkomt."

Verborgen camera's

De leegloop van verpleegkundigen is volgens Skipr aan het begin van dit jaar gebeurd. Het viel op dat er geneesmiddelen verdwenen uit de voorraadkasten. Dat waren middelen tegen stress- en angstklachten, zoals oxazepam en temazepam.

Het ziekenhuis heeft vervolgens verborgen camera's opgehangen. Het personeel wist hier naar verluidt niets vanaf. Om die reden zijn volgens de zorgnieuwswebsite nog eens ten minste vijf mensen van de afdeling opgestapt, uit onvrede over de verborgen camera's.

Verborgen camera's plaatsen in een ziekenhuis mag volgens de Wet bescherming persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is. Daar valt ook serieuze verdenking van diefstal onder.

Het tekort aan personeel is volgens de woordvoerder "geen duurzame situatie", omdat daardoor ook drie bevallingen per maand minder kunnen plaatsvinden. Er zijn inhuurkrachten aan het werk tot er weer vaste medewerkers zijn gevonden.