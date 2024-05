Busvervoerder Hermes zet studenten in als chauffeur om tekort weg te werken

Ov-bedrijf Hermes zet studenten in om het personeelstekort aan te pakken. Tientallen studenten worden door het ov-bedrijf opgeleid tot studentchauffeur, de eerste vijftien zijn inmiddels aan het werk.

Afgelopen zomer begon het bedrijf een grote wervingscampagne onder studenten. Volgens Hermes, dochterbedrijf van streekvervoerder Transdev, zijn studenten een perfecte aanvulling, omdat ze door hun wisselende lestijden flexibel inzetbaar zijn.

De bussen van Hermes rijden onder de naam Bravo onder meer in Noord-Brabant. Het bedrijf is ook actief in de regio Arnhem-Nijmegen en op een deel van de Veluwe.

Fulltime buschauffeur

De wervingscampagne leverde meer dan honderd aanmeldingen op, zestig studenten zijn gestart met het opleidingstraject. De vijftien studenten die nu de bus besturen werken zo'n 10 tot 15 uur per week.

Dat komt erop neer dat het bedrijf vier nieuwe chauffeurs nodig heeft om de diensten van een fulltime buschauffeur op te vullen. Het werven gaat daarom nog altijd door.

Hermes kampt al langere tijd met een tekort aan chauffeurs. Vooral in de steden moest de dienstregeling aangepast worden; zo is een van de stadslijnen in Eindhoven volledig verdwenen. Sinds de studenten zijn aangenomen heeft Hermes die buslijn weer in bedrijf genomen, aldus een woordvoerder.