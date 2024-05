Bosz wil nog steeds niet aan feestgedruis denken: 'Moeten ze niet mee aankomen'

Bosz ging ook nog even in op het herstel van geblesseerde Noa Lang. Op de vraag of de aanvaller nog in actie komt dit seizoen, durft hij nog geen volmondig 'ja' te antwoorden.

"Dat weet ik niet precies, hij moet eerst bij de groep aansluiten en dat is nog niet gebeurd. Over twee weken is al laatste wedstrijd, dus dat is erg krap", zei Bosz. "Maar hij maakt grote stappen, dat wel."