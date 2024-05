IJshockeyers degraderen naar vierde wereldniveau door nederlaag tegen Spanje

Nederland is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de divisie 1B van het internationale ijshockey bij de mannen. Door een 1-0 nederlaag tegen Spanje in het laatste groepsduel bij het WK in Litouwen daalt Oranje af naar het vierde wereldniveau.

Nadat beide teams in de eerste twee periodes niet hadden gescoord, werd een straf voor Justin van Baarsen Nederland fataal. Terwijl de verdediger van Heerenveen Flyers twee minuten op de strafbank zat, maakte Adrian Torralba in het begin van de derde periode met een man meer de 1-0 voor Spanje. In de resterende achttien minuten lukte het Oranje niet meer om langszij te komen.

Vooraf was duidelijk dat het voor de ploeg van bondscoach Doug Mason een zware opgave zou worden om degradatie te voorkomen. Waar de Nederlandse vrouwenploeg de laatste jaren tegen de Top Divisie aanschurkt, zijn de mannen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.

Mason kreeg in de aanloop naar het WK te maken met ruim twintig afzeggingen door blessures en spelers die zich niet beschikbaar stelden. Onder de afzeggers waren ook een aantal spelers van Tilburg Trappers, de beste ploeg van Nederland die wegens gebrek aan nationale concurrentie al jaren uitkomt in de Duitse Oberliga.

29 reddingen

Nederland verloor de eerste twee duels in Vilnius van China (3-0) en Oekraïne (4-0) zonder zelf te scoren. In de met 3-2 verloren wedstrijd tegen gastland Litouwen maakten Lennart Vosmer (Heerenveen Flyers) en Jay Huisman (Tilburg Trappers) de Nederlandse doelpunten.

Tegen Estland liep Oranje opnieuw tegen een 3-2 nederlaag aan. Dit keer waren Finn Filippina (Red Eagles Den Bosch) en Alexei Loginov (Tilburg Trappers) de doelpuntenmakers.

Zodoende kwam het voor lijfsbehoud aan op de laatste wedstrijd tegen Spanje, dat één punt had overgehouden aan de 4-3 nederlaag in overtime tegen Estland. Spanje had twee keer zoveel schoten als Nederland. Keeper Martijn Oosterwijk (Flyers) verrichte 29 reddingen, maar kon de treffer van Torralba niet voorkomen.

Vorig jaar wisten de Nederlandse mannen bij het WK degradatie nog af te wenden door in het laatste duel Servië op 2-2 te houden. De Serviërs wonnen nog wel de shoot-out met 3-0, maar degradeerden toch.