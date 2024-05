Gemeente Dronten past straatnaam 'Eskimolaan' aan na klacht

De Eskimolaan in Dronten krijgt op 1 januari 2025 een nieuwe naam. De gemeente besloot de straatnaam aan te passen na een klacht van een bewoner die aangaf dat de naam als racistisch kan worden ervaren. Dat bevestigt de gemeente aan Omroep Flevoland.

De naam 'Eskimo' wordt door de inheemse bewoners van Arctische gebieden van Alaska, Groenland, Siberië en Canada gezien als denigrerend. De term werd namelijk veelal gebruikt door niet-inheemse kolonisten. Hoewel het niet precies duidelijk is waar het woord 'Eskimo' vandaan komt, hebben de meeste oorspronkelijke bewoners een voorkeur voor de naam 'Inuit' of 'Yupik', wat '(echte) mensen' betekent.

IJsbaan

Een inwoner van Dronten diende daarom een klacht in. De straatnaamcommissie deed vervolgens onderzoek en kreeg van de belangenvereniging van de Inuit te horen dat het woord 'Eskimo' als racistisch kan worden beschouwd.

De commissie gaf daarom het advies aan het college van B en W om de naam aan te passen en het college heeft daar gehoor aan gegeven.

De straat wordt nu de 'IJsbaanlaan', vanwege de ijsbaan die in de straat is gevestigd. Bewoners reageren verdeeld tegenover Omroep Flevoland. "Ik vind het een goede zaak maar ik zou de straat Inuitlaan hebben genoemd, de juiste naam voor deze bevolkingsgroep", zegt een vrouw tegen een verslaggever. Een echtpaar vindt de naamswijziging maar onzin. "Op andere plekken in de wereld zijn ze in oorlog met elkaar en wij hebben het hierover?", vraagt een man zich hardop af.

Compensatie voor bedrijven

Bedrijven die gevestigd zijn in de straat krijgen volgens Omroep Flevoland 500 euro van de gemeente ter compensatie, omdat ze hun adres moeten aanpassen op bijvoorbeeld hun website, visitekaartjes en briefpapier.