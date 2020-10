Ziyech luistert basisdebuut bij Chelsea op met goal en zege bij Krasnodar

Chelsea heeft op bezoek bij Krasnodar in de Champions League de volle buit gepakt. Hakim Ziyech luisterde zijn basisdebuut op met een doelpunt. De Engelse club won in Rusland vrij simpel met 4-0. Bij Krasnodar speelde oud-Feyenoorder Tonny Vilhena het volledige duel.

Ziyech liet zich bij Chelsea veelvuldig zien. Zijn grootste kans, na een uur spelen, schoot hij te zwak in en de bal belandde recht in de handen van de keeper.

Tien minuten voor tijd was hij wel succesvol: hij tekende vanuit de draai in het strafschopgebied voor zijn eerste goal in Londense dienst.

Twee penalty's

Het openingsdoelpunt had eigenlijk nooit mogen vallen, maar Krasnodar-doelman Matvej Safonov liet het ogenschijnlijk eenvoudig te keren schot van Callum Hudson-Odoi onder zich door gaan: 0-1.