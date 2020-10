Luuk de Jong schiet Sevilla langs Rennes, Ziyech scoort bij basisdebuut

De derde goal werd gemaakt door Ziyech, die voor het eerst in de basis begon bij Chelsea. Bij Krasnodar speelde oud-Feyenoorder Tonny Vilhena het volledige duel.

Dankzij de 1-0 overwinning staat Sevilla nu tweede in de poule. Chelsea pakte eerder op de avond de volle buit bij Krasnodar (4-0) en gaat dankzij een beter doelsaldo aan de leiding.

Na 55 minuten maakte De Jong de enige treffer. Hij dook vrij op in het zestienmetergebied na een uitstekende voorzet vanaf links van Marcos Acuña en rondde, als een echte spits betaamt, ijskoud af.

Luuk de Jong heeft Sevilla aan de eerste overwinning in de Champions League geholpen. De Nederlander besliste woensdag de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Rennes met een knappe goal: 1-0. Eerder op de avond hielp Hakim Ziyech Chelsea aan een 4-0 zege.

Ziyech liet zich bij Chelsea veelvuldig zien. Zijn grootste kans, na een uur spelen, schoot hij te zwak in en de bal belandde recht in de handen van de keeper.

Tien minuten voor tijd was hij wel succesvol: hij tekende vanuit de draai in het strafschopgebied voor zijn eerste goal in Londense dienst.

Het openingsdoelpunt had eigenlijk nooit mogen vallen, maar Krasnodar-doelman Matvej Safonov liet het ogenschijnlijk eenvoudig te keren schot van Callum Hudson-Odoi onder zich door gaan: 0-1.