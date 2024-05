Teleurgestelde reacties op afblazen festival Tong Tong Fair in Den Haag

In Den Haag wordt teleurgesteld gereageerd op het niet doorgaan van de Tong Tong Fair in Den Haag. De organisatie maakte gisteren bekend dat het evenement, dat in het teken staat van de Indische cultuur, niet door kan gaan om "financiële redenen".

De Tong Tong Fair was vroeger bekend als de Pasar Malam Besar. De 64ste editie zou op 24 mei beginnen. Tijdens het festival staat het Malieveld anderhalve week lang vol met eet- en marktkraampjes en zijn er muziek- en dansoptredens. Vorig jaar kwamen er 55.000 mensen op af.

"Vreselijk", zegt actrice en zangeres Wieteke van Dort tegen Omroep West. "Het komt als een complete verrassing. Ik keek er erg naar uit." Van Dort denkt terug aan al die keren dat ze met haar familie naar de fair ging. "Dat gevoel, dat idee, dat oma's er nu met hun kleinkinderen lopen, terwijl ze er zelf ook als kind zijn geweest. Dat is bijzonder." Volgens Van Dort was het evenement een plek om elkaar te ontmoeten. "Je mist nu een plek van samenkomst."

'Hoort bij Den Haag'

Meerdere inwoners van Den Haag laten aan Omroep West weten mooie herinneringen aan de Tong Tong Fair te hebben. "Als kind al met mijn moeder naar Houtrust. Daarna naar het Malieveld", zegt iemand. Een vrouw zegt te zijn opgegroeid met het evenement. Voor haar was het vroeger "gezellig familie ontmoeten" en ook "lekker eten en dansje doen, inkopen doen". Het was "een soort van must-do", zegt ze.

Inwoners en Haagse politici vragen zich af of de gemeente niet kan helpen. Lotte van Basten Batenburg, fractievoorzitter van de VVD in de Haagse gemeenteraad, wil dat er snel een debat komt. Want: "De Tong Tong Fair hoort bij en in Den Haag", zegt ze op X.

Mairan Sewtahal, gemeenteraadslid voor de PvdA, hoopt "dat de gemeente daar waar het kan, de organisatie kan helpen in hun toekomstplannen". Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, roept daarnaast ook het Haagse bedrijfsleven op om mee te denken.

Mogelijkheden voor de toekomst

Cultuurwethouder Saskia Bruines (D66) zegt het afblazen te betreuren. "De Tong Tong Fair is een geliefd evenement met een lange geschiedenis in onze stad", zegt de wethouder.

"Het nieuws dat de 64ste editie niet door zal gaan is verdrietig nieuws. Vooral voor de Indische gemeenschap. Maar ook voor de organisatie en alle bezoekers die dit evenement zo waarderen." Toch houdt ze nog wel de deur open voor volgende edities. "We denken graag mee over mogelijkheden voor de toekomst", zegt Bruines.