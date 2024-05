Britten: Oekraïne heeft recht om doelen in Rusland te bestoken met Britse wapens

De Britse minister Cameron van Buitenlandse Zaken zegt dat er "zo lang als dat nodig is" jaarlijks 3 miljard pond (ruim 1 miljard euro) wordt uitgetrokken voor militaire steun aan Oekraïne. Hij voegt daaraan toe dat Londen er niets op tegen heeft als geleverde wapens ook in Rusland worden gebruikt. Die uitspraak is Moskou in het verkeerde keelgat geschoten.

In gesprek met persbureau Reuters zei Cameron gisteravond dat Oekraïne het recht heeft om doelen in Rusland te bestoken met Britse wapens. "Het is hun recht om te beslissen hoe ze deze wapens inzetten, want ze verdedigen hun land. Ze zijn op illegale wijze binnengevallen door Poetin en moeten die stappen ondernemen."

"Omdat Rusland aanvallen uitvoert in Oekraïne, kun je je goed voorstellen dat Oekraïne de noodzaak voelt om zichzelf te verdedigen, de Russen het land uit te krijgen en terug te slaan", zei hij bij een bezoek aan Kyiv.

Directe escalatie

Het Kremlin noemt Camerons uitspraken een "directe escalatie" van het conflict. Woordvoerder Peskov omschrijft de opmerkingen van de minister als gevaarlijk en zorgwekkend. Hij zegt dat de uitspraken het hele Europese veiligheidsbestel in gevaar kunnen brengen. Er is daarop geen reactie uit Londen gekomen.

Het was het tweede bezoek van Cameron aan Kyiv sinds hij enkele maanden geleden aantrad als minister van Buitenlandse Zaken. Hij presenteerde daar het steunpakket, dat volgens hem de grootste levering van militaire hulp tot nu toe is uit het Verenigd Koninkrijk.

Cameron stond daarnaast stil bij een langverwachte steunpakket van 60 miljard dollar, dat onlangs na maanden gesteggel werd goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. "Dat succes moeten we vieren. Het pakket is absoluut cruciaal, niet alleen omdat er wapens worden geleverd, maar ook omdat het een opkikker betekent voor het moreel van de mensen in Oekraïne."