Rusland claimt man te hebben gedood die aanslag wilde plegen namens Oekraïne

De Russische veiligheidsdienst FSB zegt een Rus te hebben gedood die namens het Oekraïense leger een aanslag wilde plegen. Dat melden Russische staatspersbureaus. Het gaat volgens de veiligheidsdienst om een "militaire inlichtingenagent". Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Volgens de FSB gaat het om een Russisch staatsburger, die gerekruteerd is door de militaire inlichtingendienst van Oekraïne. Hij zou in maart via Litouwen het land in zijn gereisd en wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een brandstofterminal in het noordwesten van Sint-Petersburg.

Vuurgevecht bij arrestatie

De FSB kwam de man naar eigen zeggen op het spoor na het ontdekken van een wapenopslagplaats in Gatsjina, ten zuiden van Sint-Petersburg. Daar volgde een vuurgevecht.

"Tijdens de arrestatie bood hij verzet met wapens. Hij werd geneutraliseerd", luidt de verklaring van de FSB bij staatspersbureau Tass. Ook zou hij explosieven bij zich hebben gehad.

"Er is vastgesteld dat de saboteur, op bevel van de inlichtingendienst van het ministerie van Defensie van Oekraïne, op Russisch grondgebied een aanslag wilde plegen", meldt FSB aan Tass. De man had het volgens staatspersbureau RIA Novosti ook gemunt op een vrijwilligerscentrum in Sint-Petersburg.