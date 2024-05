Pieters sleept SDWorx voor de rechter wegens onenigheid over contract

Voormalig wielrenster Amy Pieters is naar de rechter gestapt vanwege een geschil over haar contract bij SDWorx-Protime. Volgens Pieters had ze een contract voor onbepaalde tijd.

De inmiddels 32-jarige Pieters kwam eind 2021 zwaar ten val tijdens een training van de nationale baanploeg, met blijvend hersenletsel als gevolg. Ze lag maandenlang in coma en wordt nooit meer de oude.

Volgens Nick Poggenklaas, de advocaat van Pieters, is de kern van het geschil "hoe het contract te interpreteren". "Is er wel of geen sprake van een arbeidsovereenkomst?"

Contract beëindigd

Pieters, meervoudig wereldkampioen in het baanwielrennen en Europees kampioen op de weg, reed vanaf 2017 voor SDWorx-protime, voorheen Boels Dolmans. Volgens SDWorx is haar contract op 1 januari 2023 beëindigd, maar ook dat is onderdeel van de juridische discussie.

Maar Poggenklaas benadrukt dat het om meer gaat dan alleen salaris. "Het gaat bijvoorbeeld ook om het kunnen aankloppen bij het UWV voor een uitkering. Als je een contract hebt, kan dat. Maar als je zelfstandige bent, kan dat niet."

Het is nog niet bekend wanneer de zaak tussen Pieters en SDWorx-Protime wordt behandeld. Poggenklaas heeft in elk geval vertrouwen in een goede afloop voor Pieters. "Anders was ik er niet aan begonnen, maar het is uiteindelijk aan de rechter."