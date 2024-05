Grand Prix van Kazachstan in MotoGP uitgesteld wegens overstromingen

De Grote Prijs van Kazachstan in de MotoGP is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vanwege de overstromingen in Centraal-Azië en de gevolgen daarvan kunnen de motorraces op 16 juni niet doorgaan.

"Er is een noodsituatie in Kazachstan ontstaan en een deel van de bevolking is ontheemd geraakt. Het zou niet verantwoord zijn van de MotoGP om de autoriteiten extra te belasten, terwijl zij de tienduizenden getroffen mensen aan het helpen zijn", aldus de MotoGP.

Het is de bedoeling dat de grand prix op het Sokol-circuit later dit jaar alsnog gehouden wordt. De GP van Kazachstan werd vorig jaar voor het eerst verreden.