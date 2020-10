'Nederland is lachertje van Europa', zeggen partijen over omstreden bootpaspoort

Het document is bedoeld om aan te tonen van wie een schip is, maar het is geen officiële eigendomsregistratie. Tot deze zomer werd het internationaal wel vaak zo gebruikt door booteigenaren, die het ICP ook gebruiken om de Nederlandse vlag te voeren op schepen.

Deze zomer zijn tientallen Nederlandse zeilboten aan de ketting gelegd in Italiaanse wateren, omdat de Italiaanse autoriteiten geen vertrouwen hebben in het Nederlandse papiertje. Dat heet voluit het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) en heeft een vage juridische status.

Het CDA en de PvdA zijn kritisch over het ICP, het omstreden Nederlandse bootpaspoort waarmee regels en belastingen ontweken kunnen worden door Zuid-Europese booteigenaren. "Nederland is nu echt het lachertje van Europa", zegt PvdA'er Gijs van Dijk. En ook Pieter Omtzigt (CDA) heeft geen goed woord over voor de regeling.

Het is niet onze intentie, maar het leidt wel tot een probleem in een ander land. Dan moeten we er iets aan doen.

Het is weinig fatsoenlijk hoe Nederland de zaken rondom het ICP geregeld heeft, vindt Omtzigt. "Je kunt nu makkelijk frauderen met de belasting. Als we met elkaar willen zorgen dat je in een ander land geen belasting kunt ontwijken, moeten we serieus omgaan met de vragen van Italië en Spanje. Als dit andersom gebeurd zijn we ook kwaad."

Volgens Omtzigt moet Nederland het ontstane probleem oplossen. "Het is niet onze intentie, maar het leidt wel tot een probleem in een ander land. Dan moeten we er iets aan doen."

'Bizarre situatie'

Onacceptabel, vindt ook Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA. "Ik ben enorm verbaasd en ik vraag me af hoe dit zo uit de klauwen heeft kunnen lopen. Het is een bizarre situatie dat met een certificaat dat niet rechtsgeldig is een Nederlandse vlag op een schip kan worden gezet."

"Mensen uit allerlei landen komen een Nederlands eigendomsbewijs halen omdat het makkelijk is. Daar komt allerlei ellende uit voort, zoals belastingontwijking", zegt Van Dijk. "We moeten direct aan de slag om het toezicht en het regelen van eigendom in overheidshanden te leggen."