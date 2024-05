Man opgepakt in onderzoek naar miljoenenoplichting via platform ZKasino

In een onderzoek naar online oplichting is een 26-jarige man opgepakt en beslag gelegd op 11,4 miljoen euro aan vermogen, waaronder een luxe auto en cryptovaluta. De fiscale opsporingsdienst FIOD verdenkt de man van oplichting, verduistering en witwassen. Waar hij is gearresteerd en wat zijn rol was, is niet bekendgemaakt.

De man zou te maken hebben met het online platform ZKasino, waar mensen online geld konden inleggen. "Investeerders werd voorgehouden dat zij hun investeringen binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Dat is echter niet gebeurd", laat de FIOD weten. Volgens de dienst is er wereldwijd meer dan 30 miljoen dollar naar ZKasino overgemaakt.

Miljoenen veiliggesteld

Het onderzoek begon vorige week donderdag, nadat er via X en bij analisten van de FIOD informatie was binnengekomen over ZKasino. De FIOD werkte samen met een afdeling van cryptobeurs Binance en kon op die manier miljoenen euro's aan cryptovaluta veiligstellen. Of al het geld terug is te halen, is niet bekend.

Slachtoffers kunnen mogelijk hun geld terugkrijgen, maar moeten dan wel contact opnemen met de FIOD. "Voor het kunnen retourneren van de ingelegde miljoenen naar de slachtoffers is het technisch noodzakelijk dat de betrokkenen van deze oplichting hun medewerking verlenen", laat de FIOD weten.