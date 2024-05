Bijna twee derde akkerbouwers zegt minder te verdienen door weersextremen

Akkerbouwer Pieter Evenhuis heeft een bedrijf in Giethoorn en verbouwt frietaardappelen, uien, suikerbiet en graan. Hij zegt naast de slechte weersomstandigheden last te hebben van de regels van de overheid. Zo moeten landbouwers door een nieuwe wet jaarlijks voor 1 oktober oogsten, omdat er dan minder stikstof vrijkomt. Vorig jaar hadden aardappelboeren een meevaller: vanwege het slechte weer mochten ze twee weken later oogsten.

Maar dit is volgens Evenhuis een terugkerend probleem. Hij kon vorig jaar ook niet op tijd oogsten omdat het land te nat was. "Daardoor kunnen we ook niet op tijd zaaien dit jaar. We zijn steeds zes weken later, ook dit seizoen weer."

Wie later dan 1 oktober oogst, moet het jaar daarop minder stikstof gebruiken. Het gevolg: een mogelijk lagere oogstopbrengst. Het demissionaire kabinet zei vorig jaar geen voorstander te zijn van het verschuiven van de deadline. De huidige regelgeving is nog tot 2027 van kracht.

Verzekering

Een mogelijke oplossing is een verzekering tegen weersextremen. Maar die zijn volgens De Snoo van Nieuwe Oogst praktisch onbetaalbaar. 20 procent van de deelnemers geeft in het onderzoek aan wel zo'n verzekering te willen, 49 procent wil liever zelf een buffer opbouwen, 36 procent zegt niet genoeg geld te hebben voor zo'n verzekering.

Ook akkerbouwer Evenhuis denkt dat een verzekering te duur is voor veel boeren. "De verzekering heeft een eigen risico van zo'n 25 procent. Dat is gewoon niet meer te betalen." De enige oplossing zijn volgens hem soepelere regels van de overheid.