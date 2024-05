Amerikaanse wapens komen naar Oekraïne, maar wie gaat ze bedienen?

Een lichte golf van opluchting ging door Oekraïne toen de Verenigde Staten anderhalve week geleden een steunpakket van 60 miljard euro goedkeurden. Na maanden van munitietekorten komen er eindelijk weer wapens naar het front. Maar dat betekent niet dat er snel een Oekraïens offensief te verwachten valt. Het land heeft namelijk steeds meer moeite met het vinden van militairen om de wapens te bedienen.

In de eerste maanden van de oorlog stonden Oekraïners nog in de rij om het leger in te gaan, maar na ruim twee jaar vechten zijn die rijen verdwenen. Een oorlog met veel slachtoffers en zonder eind in zicht leiden ertoe dat weinig mannen zich nog vrijwillig melden om te dienen.

Russen breken door

De gevolgen van dat troepentekort is steeds zichtbaarder aan het front. Onlangs ging het mis in Otsjeretyne, een dorpje ten westen van Avdiivka in het zuidoosten van het land. De 47e gemechaniseerde brigade werd afgelost zodat ze op verlof konden, schrijft hun commandant op Facebook. Maar de nieuwe brigade had niet de capaciteiten om de linie te houden, waardoor de Russen 5 kilometer aan terrein veroverden.