Bassin Valkenburg dreigt te overstromen, schade door modderstroom Berg en Terblijt

De hevige regenval van gisteravond heeft vooral tot problemen geleid in de Limburgse gemeenten Valkenburg aan de Geul en Venlo. In Valkenburg is sprake van een gevaarlijke situatie omdat een groot waterbassin dreigt te overstromen, zegt de brandweer bij de regionale omroep L1 Nieuws. De brandweer zoekt naar een oplossing.

Intussen nemen inwoners van de Lindenstraat de schade op in het nabijgelegen Berg en Terblijt, dat valt onder de gemeente Valkenburg aan de Geul. De straat was opengebroken vanwege werkzaamheden, toen gisteravond een waterbuffer overstroomde en er een modderstroom ontstond. Verspreid door de modderige Lindenstraat liggen nu losse klinkers. Meerdere woningen zijn beschadigd. In de loop van de dag wordt waarschijnlijk duidelijk hoe groot de schade is.

Een onbekend aantal bewoners kan volgens het waterschap voorlopig de wc niet doorspoelen. "Het riool zit vol modder. Het moet eerst worden schoongespoten", zegt Rimko Nijsten van het waterschap.

Wandelaars geëvacueerd

Meerdere wandelaars in de omgeving kwamen gisteravond in de problemen door de overstroomde buffers. "De brandweer heeft hen in veiligheid gebracht. Eén van de wandelaars raakte onderkoeld en is nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna kon ze gelukkig naar huis."

De brandweer besloot om niet te evacueren in Berg en Terblijt. "Mensen waren niet in direct gevaar", zei een woordvoerder. Wel werden ze vannacht per brief geïnformeerd dat ze niet met de auto over de straat moesten rijden.

'Je kunt je er niet tegen wapenen'

Ook Venlo kampt met flinke wateroverlast door fikse buien. Verschillende straten, onder meer in het centrum, stonden blank. Mensen stonden tot hun knieën in het water. Ook stroomde het water panden binnen.

Café Rhummery the Rub ligt op het laagste punt van de straat en had in korte tijd flink wat water in de zaak staan. Eigenaar Dylan Schell zegt tegen L1 Nieuws dat hij dit niet eerder heeft meegemaakt in de twee jaar dat hij de zaak heeft. "Het ging heel snel. In 10 minuten tijd hadden we uiteindelijk een centimeter of 10 à 15 staan. Je kunt je er niet tegen wapenen, dat is wel weer gebleken", zegt hij.

Ondanks alle ellende ziet Schell dat er met zo'n gebeurtenis ook iets moois ontstaat. "Als er zoiets tragisch als nu gebeurt, zie je ook dat iedereen bijspringt. Ik denk dat wij een van de eersten waren die het water buiten hadden toen het een beetje wegliep. Je gaat dan bij andere ondernemers helpen."

Een ondernemer van de Oude Markt kwam waterstofzuigers brengen, zag Schell. "Die man had er zes in de auto. Dat vond ik wel mooi om te zien. Je probeert elkaar erdoorheen te slepen. Dat is wel iets heel moois."

Ook op andere plekken in Limburg was sprake van wateroverlast, onder meer in Kerkrade. Vanwege een blikseminslag reden urenlang geen treinen tussen Weert en Roermond.

Op verschillende plekken in Limburg was gisteravond al sprake van overlast: