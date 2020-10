Honderden mensen bij protest Den Haag tegen inperking Poolse abortuswet

In Den Haag is gedemonstreerd tegen de inperking van de abortuswet in Polen. Er waren enkele honderden mensen. Onder hen veel Poolse vrouwen, maar ook mannen en Nederlanders die zich solidair met de Polen voelen.

"Ze moeten daar stoppen met raar doen", zegt een Poolse demonstrant op de Haagse Koekamp. Ze is blij dat er honderden mensen naar de demonstratie zijn gekomen. "Er zijn meer mensen dan verwacht, hopelijk worden het er meer, ook online." Voor mensen die niet konden komen vanmiddag, is er een Facebookgroep om online te demonstreren, een soort petitie.

Vorige week besloot het gerechtshof in Polen dat een van de meest voorkomende vormen van abortus nu ook verboden is. Als een ongeboren kind ernstige afwijkingen heeft, mag het toch niet geaborteerd worden.

'Gaat om mensenrechten'

"We moeten solidair zijn met de vrouwen in Polen", zegt Kamerlid Nevin Özütok van Groenlinks. "Het gaat om mensenrechten. Niet alleen in Polen maar overal in Europa zien we ontwikkelingen die zeer zorgelijk zijn, daarom ben ik hier."

Volgens haar moet de Europese Unie ingrijpen. "Als we één Europese waarde hebben dan zijn het wel mensenrechten. Daar waar een land in een afglijdende schaal komt zoals Polen, moeten we gewoon ingrijpen. Dat kun je niet op z'n beloop laten want anders wordt het een voorbeeld voor andere landen."

Op veel plaatsen in Polen en in Europa wordt gedemonstreerd tegen de inperking van de abortuswet, maar ook vóór vrouwen- en mensenrechten in Polen, waar de persvrijheid en de rechtsstaat al langer onder druk staan.

Afgelopen weekend werden kerkdiensten gehinderd en spoten demonstranten graffiti op kerken. En ook maandag gingen duizenden betogers de straat op.