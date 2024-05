Vrouwen in de EU steeds later voor het eerst moeder

Franse vrouwen krijgen meeste kinderen

Het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt daalt al jaren in heel Europa. In 2010 kreeg de Nederlandse vrouw gemiddeld nog 1,80 kinderen, in 2023 daalde volgens de voorlopige cijfers van het CBS naar 1,43 kinderen per vrouw. Dit is het laagste cijfer sinds de eerste meting in 1975.

Dat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt, komt vooral doordat steeds meer vrouwen, en hun eventuele partner, er om uiteenlopende redenen voor kiezen om geen kinderen te krijgen. Bij vrouwen die wel een gezin stichten, is het aantal kinderen dat ze krijgen stabiel met 2,1 kinderen per vrouw.

In Frankrijk krijgen vrouwen gemiddeld de meeste kinderen. Daar lag het gemiddeld kindertal in 2022 per vrouw op 1,79 kinderen. In Malta was dit getal het laagst, namelijk 1,08 kinderen per vrouw. Ook Spanje staat laag op deze lijst met gemiddeld 1,16 kinderen, daarboven staat Italië met 1,24 kinderen.