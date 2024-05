Klappen voor Conservatieven bij lokale Britse verkiezingen, Labour op winst

De lokale verkiezingen in Engeland en Wales lijken uit te draaien op een oorwassing voor de regerende Conservatieve Partij. Nu de uitslagen van een derde van de 107 kiesdistricten bekend zijn, blijkt dat de Tories de helft van hun zetels kwijt zijn. Labour zou daar het meest van profiteren.

De grootste overwinning heeft Labour tot nu toe geboekt in Blackpool, een stad in het noorden van Engeland die behoort tot de Red Wall-districten. Van oudsher werd daar Labour gestemd, maar bij de vorige landelijke verkiezingen kozen inwoners massaal voor de Conservatieven van de toenmalige leider Boris Johnson, in de hoop dat de Brexit hen meer welvaart zou brengen.

Maar het gebrek aan verbetering in de verwaarloosde kustplaats deed de inwoners weer massaal voor Labour kiezen: 58,9 procent stemde rood. Het is een van de grootste ommezwaaien in een kiesdistrict sinds de Tweede Wereldoorlog, melden Britse media. Labour heeft ten opzichte van de vorige verkiezingen meer dan een kwart van de Conservatieve stem weten te bemachtigen.

Deze inwoners van Blackpool zijn erg ontevreden hoe de Brexit heeft uitgepakt, bleek gisteren al: