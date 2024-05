Verstappen relativeert vertrek meesterbrein Newey: 'Ook saai als alles hetzelfde blijft'

Verstappen benadrukt dat de rol van Newey door de jaren heen is veranderd. "Adrian was in de beginjaren heel erg belangrijk. Ik denk dat veel mensen niet weten wat de afgelopen seizoenen zijn rol in het team was. Het is niet zo dat hij niets meer deed, maar er zijn heel veel goede mensen bij gekomen. Aan de andere kant was het natuurlijk wel fijn dat we altijd op zijn ervaring en kennis konden terugvallen."

Op persoonlijk vlak gaat de 26-jarige coureur hem wél missen. "Het is een fijne man waarmee ik goed kon praten. Een vriend die een sleutelrol speelde in mijn tweede familie. Natuurlijk wil je zo iemand het liefst in huis houden, maar het is wat het is. Als hij een andere uitdaging zoekt of meer tijd voor zijn familie wil, dan moeten we hem dat gunnen. Daarom ben ik niet teleurgesteld en neem ik hem niks kwalijk. Even goede vrienden."

Verstappen weet hoe waardevol Newey kan zijn voor de concurrentie. "Uiteraard zie ik liever niet dat hij met al zijn expertise aan de slag gaat bij een andere renstal. Het is een enorm voordeel als je hem in huis hebt, hoewel het lastig is om in te schatten hoe groot zijn invloed zou zijn bij een ander team."

Nieuwe regels

Verstappen doelt op de nieuwe reglementen in 2026, die gepaard gaan met nieuwe F1-auto's. "In 2025 zijn de auto's voor 2026 al grotendeels ontworpen, dus het is de vraag hoe groot zijn stempel dan nog kan zijn. Hij brengt bergen kennis mee en het zal zeker invloed hebben, maar hoeveel? Dat weet niemand."

Geen moment heeft Verstappen geprobeerd het vertrek van Newey te voorkomen. "Ik heb niet op hem ingepraat. Dat heeft totaal geen zin. Als iemand weg wil, dan houd je dat niet tegen. Ik begrijp het ook wel. Het leven in de Formule 1 is zo veeleisend. 24 races per jaar, altijd van huis zijn. En het is ook een soort aquarium met haaien, waar iedereen vooral aan zichzelf denkt. Zo zit deze wereld in elkaar."

Fernando Alonso zou naast Newey ook Verstappen graag naar Aston Martin zien komen: