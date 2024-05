Chatbots adviseerden: verspreid desinformatie en zaai angst over EU-verkiezingen

Google en Microsoft beperken de antwoorden die hun AI-chatbots geven op vragen over de Europese verkiezingen. Dat doen ze in reactie op onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat de chatbots antwoorden gaven die in strijd waren met de gebruikersvoorwaarden en beloften van de bedrijven.

Nieuwsuur testte - in samenwerking met algoritme-onderzoekers van AI Forensics - of chatbots meewerken aan verzoeken voor politieke campagnestrategieën in Nederland. Aanleiding was de presidentsverkiezing in Indonesië begin dit jaar, waar chatbot ChatGPT op grote schaal werd ingezet bij het ontwikkelen van campagnestrategieën. In de gebruikersvoorwaarden van ChatGPT staat dat dat niet mag.