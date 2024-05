Eerste divisie nadert climax: Willem II, Roda en Groningen strijden om promotie

De promotiestrijd in de Keuken Kampioen Divisie nadert zijn climax. Vanavond kunnen er al beslissingen vallen in de voorlaatste competitieronde. Willem II (75 punten), Roda JC (72 punten) en FC Groningen (71 punten) zijn allen nog in de race voor directe promotie. Wat zijn de mogelijke scenario's?

Willem II op herkansing

Plek één en twee betekenen rechtstreekse promotie. Koploper Willem II miste vorige week de eerste kans om directe promotie alvast veilig te stellen. De Tilburgers moesten winnen van nummer drie FC Groningen, maar kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Willem II kan vanavond alsnog definitief terugkeren op het hoogste niveau, waaruit ze in 2022 degradeerden. Als het niet verliest bij FC Dordrecht, dan is promotie een feit. Anders volgt volgende week een herkansing in de thuiswedstrijd tegen het laaggeplaatste Telstar. In dat geval geldt ook weer: winnen of gelijkspelen is voldoende.