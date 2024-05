Pogacar drie weken in het roze in de Giro? Dumoulin ziet het wel gebeuren

De Giro d'Italia wordt een eenmansshow, voorspelt Tom Dumoulin. "Ik verheug me er vooral op om Tadej Pogacar te zien schitteren. Er staat met hem eigenlijk maar één grote klassementstopper aan de start."

"Dat betekent ook meteen dat het voor de rest, een Geraint Thomas of Romain Bardet, heel moeilijk gaat worden", zegt Dumoulin, die de Giro in 2017 zelf won. "Als alles volgens de wielerwetten verloopt, dan belooft het niet echt een zware strijd om het klassement te worden."

Is de 25-jarige Sloveen dan echt niet te kloppen? "Nee, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Hij kan echt op elk terrein goed uit de voeten, bergop ga je hem uiteraard geen pijn doen. En in de tijdrit ook al niet. En een heuvelrit met een tricky finale, dat kan hij ook als de beste. Het is een alleskunner."

Dumoulin memoreert hoe Visma-Lease a Bike de afgelopen twee jaar in de Tour de France de strijd om het algemeen klassement won met Jonas Vingegaard. "Ze lieten zien dat ze Pogacar konden pakken met het slopende werk in het hooggebergte, door heel lang een zwaar tempo te rijden. En dan bleek Vingegaard steeds net wat beter. Maar ja, in deze Giro staat er geen Vingegaard aan de start."

Eddy Merckx

Ja, Dumoulin durft de stelling wel aan. Als Pogacars ploeggenoten bij UAE Team Emirates óók in goeden doen zijn, dan rijdt hij zo drie weken lang in het roze. Gianni Bugno was in 1990 de laatste die dat voor elkaar kreeg. Eddy Merckx deed het in 1973.