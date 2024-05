Verantwoording en bronnen bij Ophef-aflevering over de algoritmes van Instagram en TikTok

Instagram

Nieuwsuur onderzocht of shadowbannen ook in Nederland gebeurt. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, wordt er al jaren van beschuldigd inhoud van Palestijnse of pro-Palestijnse gebruikers zonder duidelijke aanleiding minder zichtbaar te maken of te verwijderen. Daarover zijn eerder al petities gestart. Maar sinds het begin van de oorlog op 7 oktober zijn die claims wijdverspreider dan voorheen.

Het is momenteel onmogelijk om shadowbanning rechtstreeks en compleet te onderzoeken. Daarvoor zouden we namelijk toegang moeten krijgen tot de Instagram-verhalen van een groot aantal gebruikers, om het aantal kijkers (views) daarvan te vergelijken met de views van andere verhalen. Die toegang hadden we niet. Maar ook áls we die zouden hebben, zou een alternatieve verklaring voor minder views kunnen zijn dat de volgers simpelweg minder interesse hebben in beelden van de oorlog in Gaza dan in andere onderwerpen. Gezien de beperkte toegang voor onderzoekers tot de moderatie-besluiten en algoritmes van Instagram, zijn sluitende conclusies dus niet te trekken.



Toch wilden we proberen in de buurt te komen. Dat deden we op twee manieren: met een rondvraag, en een test.

Instagram-rondvraag

Tussen 15 maart en 15 april namen we contact op met 60 Nederlandse Instagram-gebruikers die af en toe pro-Palestijnse berichten plaatsen. De gebruikers hadden tussen de tweeduizend en twee miljoen volgers. We stelden ze de volgende vragen:

Heb je recentelijk sancties of andere problemen ondervonden bij het plaatsen van (pro-Palestijnse) content op Instagram?

Zo ja, welke?

Welke soort content was het minst zichtbaar?

Pas je trucjes toe om mogelijke shadowban te voorkomen?

Zou je bewijs kunnen leveren van shadowbanning door een foto of video te sturen?

23 van hen reageerden. Van de 23 respondenten zeiden 3 niets te merken. 20 stelden dat hun berichten en verhalen beduidend minder werden bekeken wanneer ze iets over het conflict in Gaza plaatsen dan wanneer ze over andere onderwerpen plaatsten.

Naast verminderd bereik meldden 14 respondenten ook beperkingen of andere opmerkelijke problemen, zoals plotselinge verwijdering van berichten die ze hadden geplaatst, het niet meer kunnen gebruiken van Instagram-functies zoals live gaan of reageren op volgers, onzichtbaar geworden stories, en accounts die voor een periode volledig onvindbaar waren. Van twaalf mensen die we spraken, ontvingen we screenshots van verminderde zichtbaarheid in vergelijking met inhoud die niet over het conflict gaat, evenals screenshots die verschillende beperkingen op hun Instagram-account bevestigden, zoals het niet meer kunnen reageren op volgers.

Om een mogelijke shadowban te omzeilen, pasten twaalf van de Instagram-gebruikers trucjes toe, zoals het anders spellen van woorden of hashtags (algospeak), en het mengen van berichten over Gaza met persoonlijke foto's. De effectiviteit van deze trucjes varieerde, volgens de Instagrammers.



De pro-Palestijnse berichten van de 23 Instagrammers vielen binnen de richtlijnen van Instagram. Minder zichtbaarheid of andere beperkingen zijn dus niet te verklaren door een schending van die richtlijnen.

Dankzij de rondvraag kunnen we concluderen dat het onderwerp ook onder Nederlandse Instagrammers speelt: velen vroegen zich af waarom hun Gaza-gerelateerde berichten zoveel minder zichtbaar waren, en waarom hun account beperkingen werd opgelegd.

Gedurende het onderzoek ontdekten we ook dat NGO Oxfam Novib te maken kreeg met shadowbanning. Tijdens hun meest recente campagne over het conflict in Gaza kreeg Oxfam als sanctie een gedeeltelijke blokkade op hun Instagram-account. Dit houdt in dat Oxfam niet langer kon reageren op berichten van volgers en geen content meer kon liken. Eerder had de NGO al opgemerkt dat veel van hun volgers moeite hadden met het delen van specifieke berichten van Oxfam over Gaza.

NGO Amnesty International heeft ook verschillen opgemerkt bij het plaatsen van berichten over Gaza. Woordvoerder Marjon Rozema van Amnesty: "Content over Gaza presteert voor wat wij gewend zijn soms echt onder verwachting in het aantal views."

Instagram-test

Om een mogelijke verklaring van de verminderde zichtbaarheid van pro-Palestijnse inhoud te vinden, deden we een test met twee nieuwe, openbare Instagram-accounts. Omdat nieuwe accounts nog geen volgers en view-trend hebben, is dit geen afspiegeling van een realistische situatie. Bovendien heeft Instagram verschillende algoritmes voor verschillende functies (feed, stories, search, etc.). Maar hiermee konden we wél testen hoe zichtbaar en vindbaar verschillende soorten afbeeldingen zijn via de zoekfunctie.



Met de twee accounts plaatsten we tussen 11 maart en 5 april vrijwel elke dag een nieuwe, openbare post (foto met korte omschrijving). Met één account plaatsten we foto's van bloemen, dieren en landschappen. Het andere account werd gebruikt om beelden van de oorlog tussen Hamas en Israël te plaatsen, zoals militairen, rookwolken en vernietigde gebouwen.

Hiervoor gebruikten we foto's die rechtenvrij waren of waarvoor Nieuwsuur rechten heeft (bijv. van persbureau ANP). In totaal plaatsten we 24 berichten per account. Bij deze berichten plaatsten we hashtags die nog niet eerder waren gebruikt (respectievelijk #bloemetjesproef2024 en #onrustproef2024), zodat we konden bijhouden hoeveel van de berichten vindbaar waren via de zoekfunctie van Instagram.

We zorgden ervoor dat onze berichten de richtlijnen van Instagram niet schonden. Op de Instagram-pagina's van beide accounts zijn alle 24 geplaatste berichten dan ook terug te vinden.

Vervolgens analyseerden we de zichtbaarheid en terugvindbaarheid van de berichten. Tussen 11 maart en 5 april verzamelden we elke dag het totale aantal via de hashtag vindbare berichten. Hiervoor gebruikten we een Python-script dat gebruikmaakt van de Python-library instagrapi. Daarmee voerden we mobiele API-verzoeken uit om het gebruik van de Instagram-app na te bootsen. Het script en de toelichting daarbij vind je op GitHub.



Met het script verzamelden we via een ander Instagram-account de "recente" en "top" zoekresultaten van beide hashtags. Daarnaast hielden we het totaal aantal vindbare berichten op die hashtag bij. Hierdoor konden we vergelijken hoeveel van de door ons geplaatste berichten zichtbaar waren voor andere gebruikers wanneer die zochten op de hashtag. We verifieerden deze gegevens steekproefsgewijs door via de Instagram-app en via de webbrowser (https://www.instagram.com) naar de hashtags te zoeken.

De in totaal 24 oorlogsgerelateerde beelden bleken veel minder zichtbaar en terugvindbaar op de zoekpagina's dan de 24 bijtjes en bloemetjes-foto's:

Van oorlogsbeelden zijn er maximaal 3 tegelijk zichtbaar geweest; van de bloemetjesfoto's 14.

Van de oorlogsbeelden zijn in de gehele periode 4 verschillende posts zichtbaar geweest; van bloemetjesfoto's 18.

Van de oorlogsbeelden was gemiddeld 16 procent zichtbaar, van de bloemetjesbeelden 65 procent;

De oorlogsbeelden zijn nooit allemaal zichtbaar geweest; de bloemetjesbeelden wel, namelijk de eerste vijf dagen;

De oorlogsbeelden waren in totaal 4,5 keer minder zichtbaar dan de bloemetjesbeelden.

Deze bevindingen komen overeen met vergelijkbaar onderzoek van Amerikaanse techjournalisten van The Mark Up. Bij hun (uitgebreidere) test bleken oorlogsbeelden zelfs 8,5 keer minder zichtbaar en terugvindbaar dan berichten over andere soorten onderwerpen.



De implicatie: Instagram maakt oorlogsbeelden, ook beelden die geen geweld laten zien, minder zichtbaar en vindbaar dan andere soorten beelden op openbare functies van de app. Dat zou het kleinere aantal views dat Instagrammers opmerken bij berichten over de Gaza-oorlog gedeeltelijk kunnen verklaren.

Maar zeker weten doen we dat niet. Instagram ontkent het bestaan van shadowbanning namelijk al jaren: volgens Instagram is er simpelweg geen garantie dat gebruikers structureel eenzelfde bereik halen. "Wat mensen interessant vinden, verandert nu eenmaal", zegt Adam Mosseri, hoofd van Instagram. Daarover publiceerde het bedrijf dit blog.

Een mogelijke gedeeltelijke - verklaring voor onze bevindingen zou kunnen zijn dat Instagram sinds maart geleidelijk een aanpassing aan de standaardinstellingen doorvoert. Gebruikers krijgen geen posts meer aangeraden bijvoorbeeld op de ontdek-pagina - waarin 'waarschijnlijk overheden, verkiezingen of maatschappelijke onderwerpen worden genoemd'. Tenzij gebruikers dat zelf, ergens diep in hun instellingen, weer aanzetten. Het zou kunnen dat de oorlogsbeelden die sindsdien op Instagram worden gepost hieronder vallen. Maar dat verklaart niet waarom deze beelden vóór de invoering van deze aanpassing ook minder zichtbaar waren, zoals het eerdere onderzoek van de Amerikaanse techjournalisten aantoonden.

Een andere mogelijke verklaring: Instagram hanteert voorkeursregels voor welke beelden op bijvoorbeeld de ontdek- en zoekpagina's gesuggereerd worden. Inhoud waar 'mogelijk geweld, zoals vechtende mensen' te zien is, wordt niet aangeraden. Het zou kunnen dat Instagram de oorlogsbeelden daar gedeeltelijk onder schaart, zelfs als daar geen vechtende mensen op te zien zijn.

Maar zeker weten welke verklaringen kloppen, kunnen we niet. Hoewel Instagram in blogs en video's zegt transparanter te willen zijn over de moderatiebeslissingen, ging het niet in op herhaaldelijke e-mails van Nieuwsuur met vragen. Ook op vragen van de The Mark Up over de lager scorende oorlogsfoto's ging Meta, het moederbedrijf van Instagram, niet in.