Tientallen doden door noodweer in zuiden Brazilië

In de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen door hevige regenval en overstromingen. Zestig mensen zijn vermist, zeggen de veiligheidsdiensten van de zuidelijke deelstaat. 10.000 mensen zijn geëvacueerd uit het overstroomde gebied.

Het gebied heeft sinds maandag last van de zware regen en overstromingen. Eerder deze week lag het dodental op dertien en 21 vermisten. President Lula is naar het gebied gereisd voor een noodoverleg met gouverneur Leite van de deelstaat. "Alles wat binnen het bereik van onze regering ligt, zal worden gedaan om tegemoet te komen aan wat de mensen nodig hebben die door deze regen worden getroffen", meldt Lula op X.

Leite noemt op X het noodweer "de ergste klimaatramp waar onze staat ooit mee te maken heeft gehad". Door de hele staat zijn ook stroomstoringen gemeld. Zeker 300.000 mensen zitten zonder elektriciteit vanwege een dambreuk. Verschillende wegen zijn ondergelopen en bruggen zijn ingestort. Ook zijn er aardverschuivingen geweest en zijn rivieren buiten hun oevers getreden.

Naar verwachting houdt het noodweer ook vandaag nog aan. In sommige gebieden is meer dan 150 millimeter regen gevallen in 24 uur, zegt het Braziliaanse meteorologische intituut INMET.

El Niño

Het noodweer in Brazilië is het gevolg van het periodieke klimaatfenomeen El Niño. Door dat fenomeen warmt het water in de Stille Oceaan rond de evenaar op. Historisch gezien leidt dat tot droogte in het noorden van Brazilië en hevige regenval in het zuiden.

De gevolgen van El Niño waren dit jaar dramatisch in Brazilië. Het leidde tot enorme droogte in het Amazonegebied. Maar wetenschappers zeggen ook dat het extreme weer vaker voorkomt als gevolg van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.