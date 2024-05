Gevangenis voor kapitein vanwege brand waarbij 34 mensen omkwamen in VS

De kapitein van een boot in de Verenigde Staten moet vier jaar de gevangenis in vanwege een brand waarbij 34 mensen om het leven kwamen. Hij is veroordeeld vanwege criminele nalatigheid, op basis van een regel van vóór de Amerikaanse burgeroorlog. Na zijn celstraf staat hij nog eens drie jaar onder toezicht.

In september 2019 ontstond brand op het schip de Conception voor de kust van Californië. De brand brak midden in de nacht uit toen iedereen aan boord lag te slapen.

Aan boord waren mensen die deelnamen aan een driedaagse duikexcursie. Vijf bemanningsleden die bovendeks waren, wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De 34 mensen benedendeks konden niet aan de vlammen ontsnappen.

De boot zonk op zo'n dertig meter voor de kust van het eiland Santa Cruz. Kapitein Jerry Boylan was de eerste die van het schip sprong, samen met vier andere bemanningsleden.

Het incident is de dodelijkste scheepsramp in de recente geschiedenis van de VS. Het leidde tot allerlei veranderingen in de maritieme regelgeving.

Doodslag door zeelieden

Boylan werd vorig jaar schuldig bevonden aan 'wangedrag of verwaarlozing van een scheepsofficier'. Die aanklacht staat in een statuut van nog voor de Amerikaanse burgeroorlog, die in de volksmond bekendstaat als 'doodslag door zeelieden'. Dat is destijds in het leven geroepen om kapiteins en bemanningsleden verantwoordelijk te kunnen houden voor scheepsrampen.

De 70-jarige Boylan kreeg niet de maximumstraf van tien jaar. Om de strafmaat te bepalen hield de rechter rekening met zijn leeftijd, gezondheidstoestand en de onwaarschijnlijkheid van herhaling. "De verdachte had niet de intentie om iets slechts te doen", aldus de rechter.

Dat was tegen het zere been van veel nabestaanden van de slachtoffers. Die pleitten er bij de rechter voor om Boylan de maximumstraf te geven.

"Hij is geen slachtoffer", zei een van de nabestaanden in de rechtszaal. "Hij is verantwoordelijk voor het feit dat mijn dochter er niet meer is", zei de moeder van een 16-jarig meisje dat overleed. "Kunt u zich mijn pijn voorstellen?"

De advocaat las een verklaring van de kapitein voor waarin hij zijn excuses aanbood. "Ik zou willen dat ik iedereen veilig thuis had kunnen brengen. Het spijt me zo", stond in de verklaring.