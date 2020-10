Negatief OMT-advies of niet, het kriebelt bij wintersportfans

Sandra Wigmans (41) uit Geleen heeft al een skivakantie in maart in de agenda staan. Toch is het allesbehalve zeker of zij en haar partner hun boeking in de Franse Alpen in Montgenèvre verzilveren. Want net als in heel Frankrijk geldt daar nu code oranje.

De NOS sprak vier wintersportfans over hun plannen. Twee hebben er al geboekt; de andere twee sluiten een last minute niet uit als de besmettingscijfers weer gaan dalen.

"In alle eerlijkheid: we gaan niet met code oranje, dat vind ik maatschappelijk niet verantwoord. Maar als de keuze volledig vrij was, zouden we zeker gaan." Volgens Wigmans is een skivakantie bij uitstek geschikt om afstand te houden. "Ik denk dat je zelfs minder risico loopt dan in Nederland, want je bent steeds buiten."

Juist geen après-ski

"Het beeld overheerst dat wintersport gaat over feesten in een kleine ruimte met veel alcohol. Maar er is een grote groep voor wie het gaat om de natuur en de sport." Als je kiest voor een gebied met veel sleepliften of open skiliften en een accommodatie vlak naast de piste, zoals zij, dan lukt het volgens haar prima om aan alle regels te voldoen.

Maar niet iedereen houdt zich eraan, weet Danny Bruijnaers uit eigen ervaring. Hij was in juni nog op de Hintertux-gletsjer in Oostenrijk en maakte deze foto: