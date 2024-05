Chelsea is thuis Spurs de baas en houdt hoop op Europees voetbal

In de stadsderby tegen Spurs stond voor Chelsea overigens meer op het spel dan Europees voetbal: prestige. De grote rivaal uit Noord-Londen voor de tweede keer dit seizoen verslaan, was donderdag het belangrijkst.

Er zou veel voor nodig zijn geweest om de vorige ontmoeting te overtreffen. Op bezoek bij Spurs won Chelsea in november met 1-4, in een spectaculair duel met vijf afgekeurde treffers en twee rode kaarten voor de thuisploeg.

Minutenlange VAR-check

Zo veelbewogen werd het donderdag niet. Chelsea kwam in de 24ste minuut op voorsprong dankzij een kopbal van verdediger Chalobah. Na een minutenlange VAR-check werd de goal bevestigd.

De voorsprong was meer dan verdiend. Chelsea was uitstekend aan het duel begonnen, had de overhand en was in de minuten voor de openingstreffer al dicht bij een doelpunt.

Spits Jackson schoof de bal na een fraaie steekpass van Mykhailo Moedryk door de benen van keeper Guglielmo Vicario, maar de inzet werd van de lijn gehaald door Micky van de Ven.