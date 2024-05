Aston Villa loopt zich stuk op Olympiakos, Fiorentina pas laat langs Brugge

Het knotsgekke duel kreeg ook in de slotfase nog een wending. In de 84ste minuut liet Villa een strafschop en een betere uitgangspositie in de return onbenut doordat Douglas Luiz naast schoot na afleidingsmanoeuvres van de Grieken.

Vroege treffer

In Florence was het in de vijfde minuut al raak. Riccardo Sottil schoot de bal fraai in de hoek en zette Fiorentina op een 1-0 voorsprong. Club Brugge, met voormalig FC Groningen-speler Bjorn Meijer, had het nakijken.

Lang konden de Italianen niet op de vroege treffer leunen. Een handsbal van Fiorentina-aanvoerder Cristiano Biraghi leverde Club Brugge een strafschop op die Hans Vanaken benutte.